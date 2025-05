Veja o que se sabe sobre corpo de recém-nascido encontrado em saco de lixo em BH Câmeras de segurança flagram o momento em que homem teria descartado corpo de bebê durante a madrugada Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7Minas 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmeras de segurança flagram o momento em que homem teria descartado corpo de bebê durante a madrugada

O corpo de um recém-nascido foi encontrado por um gari na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Minaslândia, na região Norte de Belo Horizonte. A criança estava dentro de uma sacola de lixo, deixada na calçada. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem teria descartado o corpo do bebê no local, por volta das 5h da manhã.

Nas imagens ainda é possível observar que, duas horas depois do ocorrido, um catador de recicláveis passa pelo local, chega a mexer na sacola, mas segue seu caminho sem notar o corpo do recém-nascido. Minutos mais tarde, o gari percebe o volume incomum e, ao verificar o conteúdo, encontra o corpo do bebê.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. Uma moradora, que preferiu não se identificar, relatou que viu o momento em que o corpo foi descoberto. Segundo ela, o bebê parecia ter nascido poucas horas antes.

Em entrevista à RECORD MINAS, Jackson, o gari que encontrou o corpo da criança, contou que fazia a coleta no local quando percebeu algo incomum ao manusear duas cobertas jogadas fora. “Quando fui separar a coberta, senti um cheiro muito forte, de fezes misturado com sangue. Ia jogar dentro do caminhão, mas vi um pezinho roxinho. Achei que era uma boneca. Depois vi a barriguinha com o cordão umbilical”, relatou o homem. Ele chamou o colega de trabalho e, com o apoio dos moradores da rua, acionaram a Polícia Militar. “É muito triste. A gente nunca espera passar por uma situação dessa. É só Deus mesmo para confortar”, desabafou o homem.

‌



A Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de perícia e recolhimento do corpo. As investigações foram iniciadas com base nas imagens captadas pelos circuitos de segurança. Até o momento, o homem que aparece nos vídeos ainda não foi identificado. A polícia também tenta localizar a mãe da criança. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR) para exames e identificação.

*Sob supervisão de Túlio Melo

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp