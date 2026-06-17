A Hora da Venenosa: Ary Mirelle responde acusações sobre presente milionário para João Gomes
Após ser criticada por fãs do cantor, influenciadora garantiu ter comprado o microfone com seu próprio dinheiro
Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, se pronunciou nas redes sociais após a repercussão de um presente dado ao marido. A influenciadora surpreendeu o artista ao presenteá-lo com um microfone avaliado em cerca de R$300 mil.
Após a divulgação do presente, alguns fãs do cantor questionaram a origem do dinheiro utilizado na compra e acusaram Ary de ter usado recursos do próprio João Gomes.
Diante das críticas, a influenciadora rebateu os comentários e desabafou: "Estou cansada de precisar justificar a vida financeira. O que é dele é meu, o que é meu é dele".
Ary também fez questão de destacar que possui sua própria fonte de renda e afirmou que o presente foi adquirido com dinheiro do seu trabalho.
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