A Hora da Venenosa: Virgínia Fonseca é investigada pela PF por movimentações financeiras atípicas
Influenciadora voltou aos holofotes depois do episódio de xingamentos no Maracanã
A influenciadora Virgínia Fonseca voltou aos holofotes depois do episódio de xingamentos no Maracanã. Agora, o caso envolve uma investigação da Polícia Federal. Ela está sendo investigada por suspeita de crimes financeiros, fiscais e lavagem de dinheiro após serem identificadas movimentações milionárias e atípicas nas empresas dela. A investigação teve origem em relatórios do conselho de controle de atividades financeiras. Este é um desdobramento da CPI das bets, na qual Virgínia já havia sido convocada para prestar depoimento sobre os contratos de divulgação de casas de apostas on-line. A parte mais polêmica dos contratos é uma cláusula em que a Virgínia receberia 30% do valor que os apostadores perdiam. Até o momento, não há acusação formal nem denúncia apresentada contra a influenciadora, mas a investigação continua.
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