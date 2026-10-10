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‘Ases indomáveis’: coronel da PMMG se emociona ao lamentar morte de três militares em queda de avião

Coronel Flávio Santiago se emocionou ao lamentar a morte dos três militares e destacou o trabalho da

Minas Gerais|Do R7

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O diretor de comunicação organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Flávio Santiago, se emocionou ao falar sobre a morte de três militares da corporação na queda de uma aeronave em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, nesta sexta-feira (9). Durante uma entrevista coletiva, o oficial teve dificuldade para conter as lágrimas ao relembrar o trabalho dos colegas e a importância das missões realizadas pela aviação policial.

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