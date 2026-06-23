Cachorro se assusta com fogos de artifício e fica preso entre muros em Ituiutaba (MG)

Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar preso entre muros em Ituiutaba, cidade a 673 km de Belo Horizonte. De acordo com a corporação, o animal foi parar entre as estruturas depois de se assustar com fogos de artifício. O caso foi registrado no último sábado (20).



Os bombeiros foram acionados depois que o cão ficou preso por algumas horas, sem conseguir sair por conta própria. No local, os agentes avaliaram a situação e usaram equipamentos de salvamento, como enforcadores, além de técnicas específicas de captura e contenção de animais, para retirar o cachorro do espaço.



