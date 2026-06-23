Cachorro se assusta com fogos de artifício e fica preso entre muros em Ituiutaba (MG)
Animal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ficar preso entre muros em Ituiutaba, cidade a 673 km de Belo Horizonte. De acordo com a corporação, o animal foi parar entre as estruturas depois de se assustar com fogos de artifício. O caso foi registrado no último sábado (20).
Os bombeiros foram acionados depois que o cão ficou preso por algumas horas, sem conseguir sair por conta própria. No local, os agentes avaliaram a situação e usaram equipamentos de salvamento, como enforcadores, além de técnicas específicas de captura e contenção de animais, para retirar o cachorro do espaço.
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