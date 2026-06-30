Cadeirante se arrasta pelo chão de ônibus após elevador quebrar em Divinópolis (MG)

Uma cadeirante precisou se arrastar pelo piso de um ônibus do transporte coletivo para conseguir desembarcar em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, na noite do último sábado (27), após o elevador de acessibilidade do veículo apresentar problemas. A cena foi gravada por outros passageiros e gerou indignação nas redes sociais.