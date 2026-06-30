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Cadeirante se arrasta pelo chão de ônibus após elevador quebrar em Divinópolis (MG)

Vídeo gravado por passageiros mostra a mulher se arrastando pelo piso

Minas Gerais|Do R7

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Uma cadeirante precisou se arrastar pelo piso de um ônibus do transporte coletivo para conseguir desembarcar em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, na noite do último sábado (27), após o elevador de acessibilidade do veículo apresentar problemas. A cena foi gravada por outros passageiros e gerou indignação nas redes sociais.

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