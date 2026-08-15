Dono de lanchonete reage a assalto e dois suspeitos acabam baleados em Contagem, na Grande BH
Suspeitos foram detidos pela Polícia Militar e encaminhados para atendimento médico
O dono de uma lanchonete reagiu a um assalto e baleou dois suspeitos, de 28 e 37 anos, na madrugada desta quarta-feira (14), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os dois homens foram atingidos nas pernas.
Últimas
Homem tenta invadir banheiro feminino em pizzaria na Grande BH e é surpreendido por 'voadora'
A tentativa de invasão ocorreu em pizzaria de Itatiaiuçu; homem foi preso pela Polícia Militar
Operação da Polícia Civil desarticula quadrilha de furto de gado em MG
Investigações foram iniciadas após o furto de 30 cabeças de gado nas regiões do Vale do Mucuri e Zona da Mata
Veterinário de BH constrói espaço de resgate e reabilitação para animais vítimas de maus-tratos
Espaço acolhe animais vítimas de maus-tratos e planeja promover visitas educativas para conscientizar o público sobre a proteção da fauna
Homem é assassinado a tiros no momento em que saía do trabalho na Grande BH
Crime ocorreu na saída de um frigorífico em Contagem; um homem morreu e outro ficou gravemente ferido
Mais carros do que pessoas: trânsito de BH é eleito o terceiro pior do Brasil em pesquisa
Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte revela que motoristas e passageiros perderam, em média, 130 horas em congestionamentos
Prato típico leva sabores da Amazônia ao centro de Belo Horizonte
Prato tradicional da Amazônia, o Tacacá chama atenção pela combinação de tucupi, jambu e goma de tapioca
Ladeira íngreme preocupa moradores após acidentes frequentes no bairro São Bernardo, em BH
Rua apresenta dificuldades principalmente para a circulação de caminhões e ônibus
Animais aparecem mortos e moradores suspeitam de envenenamento no Sul de MG
Oito cachorros, além de urubus e outros animais silvestres, foram encontrados mortos na região
Menina de sete anos morre após se engasgar durante almoço em escola na Grande BH
Velório aconteceu nesta sexta-feira (14) em Ribeirão das Neves; família aguarda laudo do IML para esclarecer morte de Emanuelly Soares
Ex-diretor de presídio em Ibirité, Grande BH, é condenado a mais de 60 anos por assédio e violência
Valdeci Pereira Maciel foi julgado por crimes cometidos contra policiais penais entre 2019 e 2023
Homem que matou mulher com banco de madeira em Divinópolis (MG) é localizado em área de matagal
Juarez Marques dos Santos foi preso após quase um ano foragido, acusado de matar ex-companheira
Desfalque na equipe de médicos prejudica atendimento na UPA Odilon Behrens, em BH
Pacientes enfrentam longas esperas e falta de médicos em unidade de saúde
Funcionários saíram as pressas durante incêndio em concessionária na Pampulha, em BH
Chamas iniciaram durante serviço elétrico em veículo; ninguém ficou ferido
Onça-pintada Serena dá à luz filhotes em refúgio mantido para animais em Betim, na Grande BH
Serena, uma onça do Cerrado, teve dois filhotes no Refúgio Bem Viver, destacando a conservação da espécie