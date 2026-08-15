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Dono de lanchonete reage a assalto e dois suspeitos acabam baleados em Contagem, na Grande BH

Suspeitos foram detidos pela Polícia Militar e encaminhados para atendimento médico

Minas Gerais|Do R7

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O dono de uma lanchonete reagiu a um assalto e baleou dois suspeitos, de 28 e 37 anos, na madrugada desta quarta-feira (14), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os dois homens foram atingidos nas pernas.

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