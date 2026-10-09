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Cães farejadores ajudam PM a encontrar drogas escondidas em casa de BH

A apreensão foi realizada após uma denúncia anônima

Minas Gerais|Do R7

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Um homem de 33 anos foi preso e 3.900 pinos de cocaína foram apreendidos em uma casa no bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte. O fato ocorreu após uma denúncia anônima, e porções de maconha, crack e ice também foram apreendidos no local. Cães farejadores foram ultilizados na realização da operação. De acordo com a PM, o homem preso era responsável pelo estocamento e distribuição dos materiais.

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