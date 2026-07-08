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Carro capota após batida no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte

Um homem ficou ferido após o acidente

Minas Gerais|Do R7

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Um motorista ficou ferido após o carro em que ele estava ser atingido por outro veículo e capotar no cruzamento das ruas Conselheiro Quintiliano Silva com Rafael Magalhães, no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (08).

Câmeras de segurança da região flagraram o ocorrido. Nas imagens é possível ver o momento em que um carro branco segue em alta velocidade pela rua, enquanto o carro da vítima vem na outra rua, e eles acabam colidindo. Com a batida, o carro cinza capotou e ficou com as rodas para cima.

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