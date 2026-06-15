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Carro de aplicativo capota após ser atingido e quatro ficam feridos na MG-10 em Belo Horizonte

Um carro conduzido por uma idosa perdeu o controle ao acessar a rodovia e atingiu o automóvel na lateral

Minas Gerais|Do R7

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Quatro pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (15) após um acidente envolvendo dois carros na MG-010, no bairro Serra Verde, região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

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