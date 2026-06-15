Carro de aplicativo capota após ser atingido e quatro ficam feridos na MG-10 em Belo Horizonte Um carro conduzido por uma idosa perdeu o controle ao acessar a rodovia e atingiu o automóvel na lateral

Minas Gerais|Do R7 15/06/2026 - 11h09 (Atualizado em 15/06/2026 - 11h09 ) X (Twitter)

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