Carro de aplicativo capota após ser atingido e quatro ficam feridos na MG-10 em Belo Horizonte
Um carro conduzido por uma idosa perdeu o controle ao acessar a rodovia e atingiu o automóvel na lateral
Quatro pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (15) após um acidente envolvendo dois carros na MG-010, no bairro Serra Verde, região de Venda Nova, em Belo Horizonte.
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