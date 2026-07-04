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Clima de Copa: Polícia Civil monta bandeira do Brasil com barras de maconha apreendidas em BH

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante

Minas Gerais|Do R7

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu 608 barras de maconha em uma operação na tarde dessa sexta-feira (3) no bairro Floramar, região Norte de Belo Horizonte. Um homem de 34 anos foi preso suspeito de integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Além da droga apreendida, um detalhe na ação dos policiais chamou a atenção. É que os agentes decidiram aproveitar as cores do material apreendido para montar uma "bandeira do Brasil" e entrar no clima da Copa do Mundo.

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