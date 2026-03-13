Eleições 2026: Instituto RealTime Big Data divulga avaliação dos mineiros sobre o governo Zema

O Instituto Real Time Big Data fez um levantamento sobre a avaliação da gestão Zema e o que eles acreditam que deva ser a prioridade do governo. Cerca de 2.000 pessoas foram ouvidas nos dias 11 e 12 de março. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Confira o resultado.



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