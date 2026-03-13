Eleições 2026: Instituto RealTime Big Data divulga intenções de voto de mineiros para o Senado

O Instituto Real Time Big Data fez um levantamento das intenções de voto para os dois representantes do Senado em Minas Gerais nas eleições de outubro de 2026. Cerca de 2.000 pessoas foram ouvidas nos dias 11 e 12 de março. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Confira o resultado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!