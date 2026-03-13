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Eleições 2026: Instituto RealTime Big Data divulga intenções de voto de mineiros para o Senado

Levantamento ouviu cerca de 2.000 pessoas nos dias 11 e 12 de março

Minas Gerais|Do R7

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O Instituto Real Time Big Data fez um levantamento das intenções de voto para os dois representantes do Senado em Minas Gerais nas eleições de outubro de 2026. Cerca de 2.000 pessoas foram ouvidas nos dias 11 e 12 de março. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. Confira o resultado.

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