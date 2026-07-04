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Filhote de mico é resgatado pelos bombeiros após levar choque elétrico em Nova Lima, na Grande BH

Animal caiu da fiação após receber uma descarga elétrica e foi encaminhado para atendimento veterinário

Minas Gerais|Do R7

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Um filhote de mico foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (4), após sofrer uma descarga elétrica enquanto caminhava pela fiação no bairro Rosário, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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