Gambá é flagrado durante “passeio” no prédio do Tribunal de Contas de MG

O vídeo de um gambá “passeando” em um dos prédios do TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) viralizou nas redes sociais. De acordo com relatos de pessoas que testemunharam a cena, os animais defecam no ambiente e até roubam o lanche dos funcionários.



Segundo a instituição, não há infestação desses animais no local, apenas o aparecimento pontual. Nas imagens, é possível ver o gambá andando pelas mesas do escritório.



De acordo com o tribunal, “quando animais silvestres são encontrados nas suas unidades, a Polícia Florestal ou o Corpo de Bombeiros são acionados para realizar a captura e reintegração à fauna”.



Os gambás são considerados animais silvestres, por isso são protegidos pela Lei Federal Ambiental. O tribunal alertou os funcionários dos cuidados que devem ser tomados caso algum bicho seja encontrado no local.



“Não é indicado nenhum tipo de contato com o gambá. Eles são transmissores de doenças por meio da urina e das fezes. Podem também morder como forma de defesa e, caso mordam, podem transmitir a raiva. São animais solitários, arbóreos e terrestres e quando estão em área urbana, estão em busca de alimentos. Se no local tiver comidas expostas, os animais são atraídos”, alerta o TCE.