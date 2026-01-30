Logo R7.com
Grupo monta força-tarefa para resgatar ocupantes de carro arrastado por enxurrada em MG

Os relatos de alagamentos na região são comuns, segundo os moradores; cidade registrou 43 mm durante 40 minutos de chuva

Minas Gerais|Do R7

Ocupantes de um carro foram resgatados depois que o veículo foi arrastado por uma enxurrada na rua Juqueri, no bairro São Cosme, em Santa Luzia, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (29).

Segundo os moradores, os relatos de alagamentos na região são comuns. A cidade foi atingida com 43 mm, durante 40 minutos de temporal.

Equipes da Defesa Civil da cidade estão nas ruas contabilizando o impacto. As principais ocorrências registradas são de alagamentos e inundações.

