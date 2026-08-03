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Idoso morre atropelado por ônibus em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Câmeras de segurança registraram o acidente

Minas Gerais|Do R7

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Um idoso morreu atropelado por um ônibus em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (3).

O caso foi registrado na rua Ari Teixeira da Costa, altura do número 137, no Centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista não parou para prestar socorro depois do acidente.

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