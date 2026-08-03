Idoso morre atropelado por ônibus em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Um idoso morreu atropelado por um ônibus em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (3).



O caso foi registrado na rua Ari Teixeira da Costa, altura do número 137, no Centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista não parou para prestar socorro depois do acidente.