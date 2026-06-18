Homem é baleado na Savassi, em Belo Horizonte, e suspeito foge após ataque
Não se sabe o que motivou o crime; o caso será investigado pela Polícia Civil
Uma tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu na manhã desta quinta-feira (18), na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um homem foi baleado na rua Antônio de Albuquerque, na altura do número 230, onde um prédio está sendo construído, e precisou ser socorrido.
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