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Homem é baleado na Savassi, em Belo Horizonte, e suspeito foge após ataque

Não se sabe o que motivou o crime; o caso será investigado pela Polícia Civil

Minas Gerais|Do R7

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Uma tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu na manhã desta quinta-feira (18), na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um homem foi baleado na rua Antônio de Albuquerque, na altura do número 230, onde um prédio está sendo construído, e precisou ser socorrido.

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