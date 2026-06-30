Homem é preso em BH após atirar pro alto durante comemoração de vitória da seleção brasileira
Na casa do suspeito foram encontradas armas, réplicas e mais de 100 munições de diferentes calibres
Um homem de 39 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (29), no bairro Cachoeirinha, na região Noroeste de Belo Horizonte, após efetuar disparos de arma de fogo durante a comemoração da vitória da Seleção Brasileira na partida contra o Japão. Além de responder pelos tiros em via pública, ele também foi autuado por porte ilegal de armas de fogo.
Após denúncias, militares foram até a residência do suspeito, localizada em um lote com outras moradias. Durante as buscas, os policiais encontraram inicialmente duas réplicas de pistola e um revólver. Em continuidade à vistoria, uma pistola calibre 9 mm e diversas munições foram localizadas escondidas embaixo da cama. Já dentro do guarda-roupas, os militares apreenderam uma garrucha calibre 22 e mais munições.
O homem foi encaminhado à delegacia, juntamente com todo o material apreendido, e permanece à disposição da Justiça.
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