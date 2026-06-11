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Idoso morre atropelado por ônibus no Centro de Belo Horizonte

Homem foi atingido por coletivo enquanto atravessava a rua

Minas Gerais|Do R7

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Um idoso de 96 anos morreu atropelado por um ônibus na manhã desta quinta-feira (11) em Belo Horizonte. O acidente foi registrado na esquina da avenida Amazonas com a rua Curitiba, no Centro da capital.

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