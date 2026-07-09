Motociclista sofre duas paradas cardíacas e sobrevive após ser atingido por van no interior de Minas

Um homem de 19 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente nessa terça-feira (7), no bairro Novo Horizonte, em Paracatu, na região Noroeste de Minas Gerais.



Uma câmera de segurança da região registrou o momento em que a vítima passa em uma motocicleta quando é atingida em cheio por uma van.