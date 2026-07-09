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Motociclista sofre duas paradas cardíacas e sobrevive após ser atingido por van no interior de Minas

Acidente foi flagrado por câmeras de segurança

Minas Gerais|Do R7

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Um homem de 19 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente nessa terça-feira (7), no bairro Novo Horizonte, em Paracatu, na região Noroeste de Minas Gerais.

Uma câmera de segurança da região registrou o momento em que a vítima passa em uma motocicleta quando é atingida em cheio por uma van.

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