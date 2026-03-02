Logo R7.com
Motorista pega carro sem autorização e com sinais de embriaguez perde controle e provoca acidente em

Jovem de 20 anos admitiu ter bebido e se recusou a fazer bafômetro

Minas Gerais|Do R7

A Polícia Civil vai investigar um acidente ocorrido na tarde de domingo (1º), na Rua São Roque, no bairro Horto, região Leste de Belo Horizonte, envolvendo dois carros. Câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo branco desce a via desgovernado, passa pelo passeio e atinge um carro prata estacionado. Segundo a PM, o motorista, de 20 anos, admitiu ter usado o carro sem autorização do proprietário para buscar produtos para um lava-jato, afirmou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro, apresentando sinais de embriaguez. O dono do veículo atingido comemorava aniversário em um bar quando foi informado da batida; o carro estava na rua por problemas mecânicos. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

