Motorista pega carro sem autorização e com sinais de embriaguez perde controle e provoca acidente em
Jovem de 20 anos admitiu ter bebido e se recusou a fazer bafômetro
A Polícia Civil vai investigar um acidente ocorrido na tarde de domingo (1º), na Rua São Roque, no bairro Horto, região Leste de Belo Horizonte, envolvendo dois carros. Câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo branco desce a via desgovernado, passa pelo passeio e atinge um carro prata estacionado. Segundo a PM, o motorista, de 20 anos, admitiu ter usado o carro sem autorização do proprietário para buscar produtos para um lava-jato, afirmou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro, apresentando sinais de embriaguez. O dono do veículo atingido comemorava aniversário em um bar quando foi informado da batida; o carro estava na rua por problemas mecânicos. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.
Últimas
Mecânico fica ferido após caminhão que ele consertava perder freio em BH
Ele consertava o veículo no momento do acidente; homem foi levado consciente ao Hospital João 23
Cegonheira, carreta, caminhão e dois carros se envolvem em batida na BR-040 em MG
Carreta estava carregada com botijões de gás; rodovia chegou a ficar fechada no sentido Belo Horizonte
Suspeito de estuprar e matar jovem de 25 anos é preso na Zona da Mata em MG
Crime aconteceu em Ponte Nova, na Zona da Mata mineira, a 182 km de Belo Horizonte
Menina de dois anos se recupera após engasgar com marshmallow em festa na Grande BH
Depois de sete dias internada, Manu recebeu alta, sem sequelas
Casal é preso com quase 1.500 pinos de cocaína no guarda-roupas na Grande BH
Mulher confessou que guardava as drogas para o homem, que tem um histórico de crimes e foi detido nas proximidades
Manifestação reúne centenas de pessoas e líderes políticos na Praça da Liberdade em BH
Ato “Acorda Brasil” aconteceu em diversas cidades brasileiras neste domingo (1º)
Cratera em Contagem (MG) gera preocupação entre moradores
Problema de erosão, que teve início há quatro anos, agravou-se recentemente com as chuvas
Homem é preso após furtar TV em academia na região da Pampulha, em Belo Horizonte
Polícia recuperou parte dos objetos furtados e prendeu o autor, que já possuía passagens por crimes semelhantes
Ex-funcionário é preso após atropelar dono de oficina e quebrar carros em BH
Discussão teria começado após autor ir ao local para acertar as contas depois de ser dispensado
Governo Federal garante que famílias receberão novos imóveis após chuvas em MG
Após as visitas, Lula se reuniu com prefeitos da região para discutir ações futuras
Fábricas fazem força-tarefa para recuperar setor moveleiro após enchente em Ubá (MG)
Segundo o sindicato local, mais de 25 empresas perderam totalmente seus maquinários e estoques
Chuvas em MG: desaparecidos são localizados em Juiz de Fora, na Zona da Mata
Segundo a Polícia Civil, 65 pessoas morreram; prefeitura interditou ruas e há mais de 8.500 desabrigados na cidade
Fortes chuvas deixam rastro de destruição em Ubá, na Zona da Mata
Após enchentes, cidade de Ubá lida com danos significativos e esforços de limpeza
Corpo de homem é encontrado após deslizamento trágico em Juiz de Fora (MG)
Cristiano José da Costa foi soterrado com a família no bairro Bom Jardim