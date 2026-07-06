Mulher é puxada pelos cabelos, agredida e tem carro roubado durante assalto na Pampulha, em BH

Uma mulher de 27 anos foi agredida e teve o carro roubado durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A vítima foi puxada pelos cabelos, levou socos e foi arrastada para fora do veículo ao ser abordada por dois criminosos. Os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.