Pesquisa: Pep Guardiola e Abel Ferreira são favoritos dos torcedores para a Seleção Brasileira

Uma pesquisa do Instituto RealTime Big Data, feito em parceria com a RECORD, mostram quem é o técnico favorito dos torcedores para comandar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O espanhol Pep Guardiola e o português Abel Ferreira lideram a lista. Veja o resultado:



Pep Guardiola: 27%



Abel Ferreira: 19%



Dorival Júnior: 18%



Jorge Jesus: 11%



Carlo Ancelotti: 5%



Renato Gaúcho: 5%



Fernando Diniz: 4%



Cuca: 2%



Jurgen Klopp: 1%



Tite: 1%



Artur Jorge: 1%



Juan Pablo Vojvoda: 1%



Jorge Sampaoli: 1%



Outros: 4%



O Realtime Big Data também pediu aos entrevistados para avaliarem o desempenho do atual técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior.



O nível de aprovação foi de 23%, enquanto 62% dos entrevistados desaprovaram o trabalho do comandante. Outros 15% afirmaram que ainda é cedo para avaliar.