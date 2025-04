terceirização do hospital maria amélia lins é suspensa por decisão do tce-mg

O Estado de Minas Gerais está impedido de assinar o contrato de terceirização do Hospital Maria Amélia Lins. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), que emitiu uma liminar exigindo que a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) forneça mais informações sobre o processo de cessão da unidade.



Segundo o conselheiro Licurgo Mourão, relator do caso, a Fhemig não apresentou de forma clara a "economicidade, viabilidade e vantajosidade" do projeto. Ele também destacou a ausência de justificativas para a doação do imóvel e dos equipamentos do hospital, avaliados em mais de R$ 6 milhões, ao novo gestor da unidade.



O pedido de suspensão foi feito por vereadores de Belo Horizonte, deputados estaduais e pelo Sindicato dos Servidores da Saúde de Minas Gerais (Sindisaúde). Na manhã desta quinta-feira (3), uma manifestação em frente ao hospital comemorou a decisão do TCE.



A Advocacia-Geral do Estado informou que ainda não foi intimada da decisão do TCE, mas que irá se manifestar nos autos do processo assim que for notificada oficialmente.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.