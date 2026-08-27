Pesquisa Real Time Big Data mostra cenários para disputa ao Governo em Minas Gerais

A pesquisa Real Time Big Data aponta Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança da disputa pelo Governo de Minas, com 33% das intenções de voto. Patrus Ananias (PT) aparece em segundo, com 15%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 13%, e Mateus Simões (PSD), com 11%. Na sequência estão Gabriel Azevedo (MDB), com 7%, Flávio Roscoe (PL), com 5%, Ben Mendes (Missão), com 3%, e Indira Xavier (UP), com 1%. No cenário espontâneo, Cleitinho também lidera, com 11%. Em seis simulações de segundo turno, o candidato aparece à frente de Kalil, Mateus Simões e Patrus. Cleitinho também registra a maior rejeição, com 43%. Já a gestão de Mateus Simões é aprovada por 56% dos entrevistados e desaprovada por 40%.