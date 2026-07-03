Polícia encontra corpo de mulher desaparecida em Inhapim (MG) após ex-companheiro indicar o local

O corpo da faxineira Flávia Soares Marques, de 26 anos, que estava desaparecida desde o dia 27 de junho, foi encontrado pela polícia nessa quinta-feira (2). O cadáver estava em uma área rural de difícil acesso, em Inhapim, à 274 km de Belo Horizonte, no Vale do Aço.



O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, mas a identificação dele ainda não foi revelada. Ele teria levado os policiais até o local onde o corpo estava escondido. Os familiares contaram à polícia que Flávia foi vista pela última vez quando saiu para ir a um forró na cidade. Os parentes contaram que ela esteve na casa dos pais na sexta-feira (26), quando deixou as filhas, de 8 e 3 anos, mas manteve conversas por mensagens durante o sábado (27). Durante a noite, ela parou de responder e não atendeu às ligações, que foi o primeiro sinal de alerta da família.



Imagens de câmeras de segurança ajudaram a reconstruir os últimos passos da faxineira. As imagens mostram Flávia chegando em casa. Horas depois, ela foi vista em uma rua próxima da que ela morava.



Uma terceira câmera registrou as últimas imagens da jovem. O equipamento de segurança instalado em uma fazenda mostra quando ela segue em direção à Rua do Zé Éneas, trecho que liga a Rua dos Amaros à avenida de acesso ao bairro Santo Antônio. Mas, depois desse ponto, ela não foi mais vista.