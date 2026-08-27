Real Time Big Data apresenta cenário para disputa à Presidência da República em Minas Gerais
Lula tem 39%, Flávio Bolsonaro, 34%, Romeu Zema, 9%, Renan Santos, 5%, Pablo Marçal, 4%, Ronaldo Caiado e Augusto Cury, 2% cada; outros candidatos somam 1%
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência entre os eleitores de Minas Gerais, com 39% das intenções de voto, segundo pesquisa Real Time Big Data. Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 34%, seguido por Romeu Zema (Novo), com 9%, Renan Santos (Missão), com 5%, Pablo Marçal (PRTB), com 4%, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante), com 2% cada. Em um eventual segundo turno, Lula tem 46%, contra 44% de Flávio Bolsonaro. O senador também registra a maior rejeição, com 51%, seguido por Lula, com 50%. A pesquisa aponta ainda que o governo Lula é desaprovado por 52% dos mineiros e aprovado por 47%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-03147/2026.
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