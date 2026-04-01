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Veja briga por causa de serviço funerário em MG

Duas pessoas sofreram lesões leves e um aparelho celular foi danificado durante a confusão

Minas Gerais|Do R7

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Um desentendimento comercial terminou em confusão e agressões dentro de uma funerária na manhã desta terça-feira (31), em Nova Serrana, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Vídeos da briga circularam nas redes sociais e ganharam grande repercussão.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a ocorrência foi registrada por volta das 10h, no bairro São Marcos, e envolveu familiares de um homem que havia falecido e funcionários do estabelecimento.

Segundo a polícia, a discussão começou após a família ser informada de que o plano funerário contratado não cobria uma urna maior, sendo necessário o pagamento de um valor adicional. Os parentes não concordaram com a cobrança, o que deu início a um desentendimento que evoluiu para agressões físicas entre as partes.

Ainda segundo a PM, duas pessoas sofreram lesões leves e um aparelho celular foi danificado durante a confusão. Quando os militares chegaram ao local, a briga já havia terminado. As partes foram orientadas e liberadas, e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Minas Gerais.

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