Veja depoimento de suspeito de matar e decapitar a mãe em BH
Diante da extrema gravidade do caso e do risco de reiteração delitiva, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva
Em trechos da audiência de custódia obtidos com exclusividade pela RECORD Minas, o homem, de 27 anos suspeito de matar e decapitar a própria mãe no bairro Ermelinda, na região Noroeste de Belo Horizonte, revelou ter sido diagnosticado com esquizofrenia em 2020, quando morava em Portugal, mas disse que interrompeu o tratamento e deixou de tomar a medicação após retornar ao Brasil, em maio do ano passado.
Sobre a dinâmica do assassinato, o investigado apresentou uma percepção perturbadora, afirmando achar “um pouco suspeito” o fato de a polícia ter chegado ao local por denúncias, uma vez que, segundo ele, não houve muitos gritos no momento do ataque. “A minha mãe sempre foi muito, entre aspas, escandalosa”, declarou ele ao magistrado, justificando sua surpresa pela falta de reação da vítima.
“Quando eu fui assassiná-la, eu entrei no quarto dela, ela não demonstrou grandes reações”, descreveu.
A motivação do crime aponta para um quadro de surto psicótico mesclado com ressentimento.
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