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Veja o vídeo do momento em que carro de idoso é arrastado por mais de 100 metros na Raja Gabaglia

Caso ocorreu em maio, mas imagens da confusão viralizaram nas redes sociais nessa terça-feira (9)

Minas Gerais|Do R7

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Um idoso de 64 anos registrou um boletim de ocorrência após se envolver em uma briga de trânsito na Avenida Raja Gabaglia, na altura do bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O caso aconteceu no dia 27 de maio, mas ganhou repercussão nesta terça-feira (9), após as imagens da ocorrência viralizarem nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, quem procurou os militares foi o condutor de um Fiat Cronos branco, identificado como Júlio César. Ele relatou que trafegava nas proximidades do BH Shopping quando o motorista de uma Mitsubishi Pajero TR4 verde colidiu na traseira de seu veículo.

Segundo o relato da vítima, após a batida, seu carro foi arrastado por mais de 100 metros. Em seguida, o motorista da Pajero teria realizado uma curva à direita e fugido pela contramão da via.

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