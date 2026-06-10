Veja o vídeo do momento em que carro de idoso é arrastado por mais de 100 metros na Raja Gabaglia
Caso ocorreu em maio, mas imagens da confusão viralizaram nas redes sociais nessa terça-feira (9)
Um idoso de 64 anos registrou um boletim de ocorrência após se envolver em uma briga de trânsito na Avenida Raja Gabaglia, na altura do bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O caso aconteceu no dia 27 de maio, mas ganhou repercussão nesta terça-feira (9), após as imagens da ocorrência viralizarem nas redes sociais.
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, quem procurou os militares foi o condutor de um Fiat Cronos branco, identificado como Júlio César. Ele relatou que trafegava nas proximidades do BH Shopping quando o motorista de uma Mitsubishi Pajero TR4 verde colidiu na traseira de seu veículo.
Segundo o relato da vítima, após a batida, seu carro foi arrastado por mais de 100 metros. Em seguida, o motorista da Pajero teria realizado uma curva à direita e fugido pela contramão da via.
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