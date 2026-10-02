Vídeo mostra carro sendo furtado no bairro Riacho das Pedras, em Contagem
Vítima procurou a Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência
Uma moradora do bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, denuncia que teve o carro furtado na madrugada desta sexta-feira (2). A ação foi registrada por câmeras de segurança.
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