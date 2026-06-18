Vídeo mostra guindaste desgovernado descendo rua e destruindo imóvel no bairro Jardim Vitória, em BH

Um pequeno guindaste desceu uma rua desgovernado e atingiu uma casa e um carro estacionado no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, por volta das 19h20 desta quarta-feira (17). O acidente provocou grandes danos materiais, destruiu parte da fachada de um imóvel e deixou um veículo bastante danificado. Ninguém ficou ferido.



Câmeras de segurança registraram o momento em que o guindaste, que estava estacionado na via, desce a rua em alta velocidade. Nas imagens, o veículo bate primeiro no muro de uma residência e, em seguida, empurra um carro que estava estacionado em frente ao imóvel.