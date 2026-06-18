Vídeo mostra guindaste desgovernado descendo rua e destruindo imóvel no bairro Jardim Vitória, em BH
Veículo desceu rua sem controle na noite desta quarta-feira (17), em Belo Horizonte; apesar dos prejuízos, ninguém ficou ferido
Um pequeno guindaste desceu uma rua desgovernado e atingiu uma casa e um carro estacionado no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, por volta das 19h20 desta quarta-feira (17). O acidente provocou grandes danos materiais, destruiu parte da fachada de um imóvel e deixou um veículo bastante danificado. Ninguém ficou ferido.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o guindaste, que estava estacionado na via, desce a rua em alta velocidade. Nas imagens, o veículo bate primeiro no muro de uma residência e, em seguida, empurra um carro que estava estacionado em frente ao imóvel.
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