Vídeo mostra idosos boiando em colchão após lar ser inundado em Ubá (MG)
Moradores pedem ajuda para lar de idosos afetado por alagamentos.
Um vídeo mostra o momento em que idosos aparecem boiando sobre um colchão dentro de um lar de longa permanência durante a enchente que atingiu a cidade de Ubá (MG), na noite desta segunda (23) e madrugada de terça (24).
Segundo a Prefeitura, em apenas seis horas, foram acumulados 124,2 milímetros de chuva, volume próximo ao esperado para quase todo o mês de fevereiro.
No vídeo, é possível ver a água tomando completamente o interior do imóvel. Para evitar que os idosos fossem arrastados pela correnteza, funcionários e moradores improvisam o uso de um colchão como apoio, enquanto aguardavam o resgate.
Até o momento, já foram registradas 20 mortes na Zona da Mata devido ao temporal, 16 em Juiz de Fora e quatro em Ubá. Os bombeiros acreditam que o número deve aumentar nas próximas horas, uma vez que já somam mais de 40 desaparecidos na região.
Últimas
Moradores do bairro Jardim Europa, em BH, denunciam vazamento de água limpa
Vazamento na calçada persiste há 20 dias sem intervenção da Copasa, gerando preocupações
A Hora da Venenosa: Sheila Mello desabafa sobre comparações com Scheila Carvalho
Ex-dançarina do É o Tchan lamentou enquete que colocava loira e morena como rivais e falou sobre falta de sororidade
Blitz Record: diarista denuncia prejuízo de R$ 4 mil com telhas que não seguram chuva
Profissional de Contagem busca solução para telhas que não protegem sua nova residência
Homem é detido ao tentar furtar caixa de som em meio a estragos da chuva em Ubá (MG)
Suspeito foi flagrado por moradores e interceptado por policial militar enquanto cidade ainda contabiliza prejuízos do temporal
Tribunal de Justiça de Minas abre sindicância sobre absolvição em caso de estupro
Sindicância investiga sentença polêmica que absolveu homem por estupro de menor em Minas Gerais
Chuva causa alagamentos, vias escorregadias e acidentes em Belo Horizonte
Temporal provoca alagamentos e intensos congestionamentos na capital mineira
Ladrão tenta invadir casa e é expulso com spray de pimenta em BH
Criminoso tentou invadir casa no bairro Sagrada Família, mas foi expulso pela reação rápida dos moradores
Incêndio atinge casa e idoso fica ferido na Pampulha
Incêndio em kitnet deixa idoso ferido e destrói imóvel; suspeita é de curto-circuito
Homem que atacou ex com motosserra é encontrado e morto pela PM
André Gustavo dos Santos Borges foi encontrado pela PM após três dias escondido na mata
Decisão judicial em Minas sobre estupro de vulnerável gera polêmica
Tribunal absolve homem acusado de estuprar menina de 12 anos; recurso será impetrado
Motociclista da Grande BH tem moto apreendida por 'rodar sem cinto de segurança'
Proprietária não consegue atualizar documentação após penalidade aplicada em SC
Carro desgovernado deixa feridos em bar de Belo Horizonte
Acidente grave resulta em múltiplos ferimentos e motorista foge sem prestar socorro
Corpos de casal desaparecido são encontrados em Sete Lagoas
Ex-namorado de Ana Clara é suspeito após corpos serem achados em área de mata
‘Estamos buscando salvar a vida de todos’, declara prefeita de Juiz de Fora (MG) sobre temporal
Prefeitura declarou estado de calamidade; há 14 mortos e dezenas de desaparecidos