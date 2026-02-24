Vídeo mostra idosos boiando em colchão após lar ser inundado em Ubá (MG)

Um vídeo mostra o momento em que idosos aparecem boiando sobre um colchão dentro de um lar de longa permanência durante a enchente que atingiu a cidade de Ubá (MG), na noite desta segunda (23) e madrugada de terça (24).



Segundo a Prefeitura, em apenas seis horas, foram acumulados 124,2 milímetros de chuva, volume próximo ao esperado para quase todo o mês de fevereiro.



No vídeo, é possível ver a água tomando completamente o interior do imóvel. Para evitar que os idosos fossem arrastados pela correnteza, funcionários e moradores improvisam o uso de um colchão como apoio, enquanto aguardavam o resgate.



Até o momento, já foram registradas 20 mortes na Zona da Mata devido ao temporal, 16 em Juiz de Fora e quatro em Ubá. Os bombeiros acreditam que o número deve aumentar nas próximas horas, uma vez que já somam mais de 40 desaparecidos na região.