Vídeo mostra momento em que motocilista cai em córrego após barter em meio-fio

Um motociclista caiu dentro de um córrego na manhã dessa sexta-feira (05), por volta das 09h20, após se chocar com o meio fio na rua Maria de Lourdes da Cruz, no bairro Mantiqueira, região Norte de Belo Horizonte.



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