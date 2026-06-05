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Vídeo mostra momento em que motocilista cai em córrego após barter em meio-fio

Homem cai em córrego após colidir com meio-fio

Minas Gerais|Do R7

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Um motociclista caiu dentro de um córrego na manhã dessa sexta-feira (05), por volta das 09h20, após se chocar com o meio fio na rua Maria de Lourdes da Cruz, no bairro Mantiqueira, região Norte de Belo Horizonte.

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