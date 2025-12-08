Vídeo mostra momento que adolescente perde controle da direção, atropela e mata criança na Grande BH

Uma câmera de segurança registrou o momento que uma adolescente, de 15 anos, que era ensinada a dirigir, perde o controle do carro e atropela duas crianças, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma criança de dois anos morreu e outra de seis ficou gravemente ferida.



A adolescente estava sendo ensinada a dirigir por um homem de 28 anos, que é inabilitado. O pai da vítima tentou socorrê-la, mas o Samu atestou a morte no local. A adolescente foi apreendida pela polícia após se esconder em uma casa próxima. A outra criança, de seis anos, está no hospital.



