Vídeo mostra mulher que abandonou bebê em lote saindo de delegacia em Sabará (MG)
Suspeita prestou depoimento em delegacia e depois foi encaminhada para o sistema prisional
Foi presa na tarde desta quinta-feira (6) a mulher de 36 suspeita de abandonar o filho recém-nascido, na madrugada da última sexta-feira (31), em um lote vago em Sabará, na Grande BH. Ela se apresentou voluntariamente na 2º Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde teve a prisão convertida em preventiva, e depois foi conduzida para o sistema prisional.
Pessoas que estavam na entrada da delegacia conseguiram registrar o momento em que a suspeita deixa a unidade com o rosto coberto por uma camisa e é colocada dentro da viatura. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a prisão e disse que investiga o caso.
A descoberta do fato ocorreu na manhã do último sábado (1), quando vizinhos foram verificar o motivo de cães estarem latindo em direção ao terreno, que fica no bairro Caetano Furquim. No local, estava o menino envolto em lençóis sujos de sangue e com sinais vitais. A criança passou por atendimento médico e foi entregue ao Conselho Tutelar.
De acordo com as apurações da 2ª Delegacia de Polícia Civil em Sabará, a intenção da mulher era omitir do marido e da família a gravidez decorrente de uma relação extraconjugal.
O parto teria sido realizado na própria residência, e a mãe teria abandonado o bebê logo após o nascimento. Foi levantado ainda, pela PC, que o companheiro já havia saído da casa onde morava com a esposa e os três filhos dias antes do fato, após descobrir a gestação.
Os procedimentos policiais prosseguem para a conclusão do inquérito, e a investigada se encontra à disposição da Justiça no sistema prisional.
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