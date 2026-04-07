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Vídeo: motorista sob efeito de drogas avança pedágio e quase bate em carreta no interior de MG

Condutor foi preso em flagrante após operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv)

Minas Gerais|Do R7

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Um homem foi preso em flagrante após dirigir sob efeito de drogas e colocar em risco motoristas na rodovia MGC-135, em Bocaiuva, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (6).

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