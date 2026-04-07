Vídeo: motorista sob efeito de drogas avança pedágio e quase bate em carreta no interior de MG
Condutor foi preso em flagrante após operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv)
Um homem foi preso em flagrante após dirigir sob efeito de drogas e colocar em risco motoristas na rodovia MGC-135, em Bocaiuva, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (6).
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