Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vídeo: ônibus invade calçada e atropela quatro pessoas no Centro de BH

Três mulheres e um homem foram resgatados para o Hospital João 23, na região Centro-Sul da capital, sem risco de vida

Minas Gerais|Do R7

  • Google News

Um ônibus desgovernado invadiu uma calçada, bateu em um ponto de ônibus e atropelou quatro pessoas no centro de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (24). Três mulheres e um homem foram resgatados para o Hospital João 23, na região Centro-Sul da capital, sem risco de vida.

  • acidente-de-transito
  • transporte-publico
  • belo-horizonte

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.