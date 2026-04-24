Vídeo: ônibus invade calçada e atropela quatro pessoas no Centro de BH
Três mulheres e um homem foram resgatados para o Hospital João 23, na região Centro-Sul da capital, sem risco de vida
Um ônibus desgovernado invadiu uma calçada, bateu em um ponto de ônibus e atropelou quatro pessoas no centro de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (24). Três mulheres e um homem foram resgatados para o Hospital João 23, na região Centro-Sul da capital, sem risco de vida.
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