Temporal causa alagamentos e inundações em Belo Horizonte e região metropolitana

Uma forte chuva atingiu Belo Horizonte e cidades da região metropolitana na tarde desta terça-feira (26). Em Contagem e Betim, ruas foram alagadas, casas invadidas pela água e carros arrastados.

Na capital mineira, choveu extremamente forte na região do Barreiro. A Defesa Civil municipal informou que pode chover de 40 a 80 mm até 8h de quarta-feira (27) e há risco de transbordamento do Córrego Ferrugem, na divisa com Contagem.

O vídeo mostra as ruas do bairro Capelinha, em Betim, na região metropolitana, alagadas e um carro sendo arrastado. Segundo a população, uma caixa de água pluvial estourou, causando os estragos.