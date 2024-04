Minas Gerais |Do R7, com Record Minas

"Ziraldo era à frente do tempo", diz diretor do filme Menino Maluquinho Cineasta mineiro destaca valor cultural e político da obra do cartunista nascido em Caratinga (MG)

Alto contraste

A+

A-

Helvécio (dir.) foi diretor de Menino Maluquinho Helvécio (dir.) foi diretor de Menino Maluquinho (Edição / R7)

O cineasta mineiro Helvécio Ratton foi um dos responsáveis por levar para a tela dos cinemas o filme Menino Maluquinho, adaptação do clássico personagem infantil de Ziraldo, morto no último sábado (6). Para o diretor, o cartunista rompeu barreiras no Brasil não só com a história do menino que usava uma panela na cabeça.

"A [série] Turma do Pererê e histórias de quadrinho que ele criou naquela época, eram histórias que traziam o Brasil para as nossas crianças. Na época, só tinham [no país] revistas da Disney, com histórias estrangeiras. Ziraldo criou a Turma do Pererê com personagens brasileiros, falando de coisas do Brasil, sobre o meio ambiente. Zirando era muito à frente do tempo dela", declarou.

O filme Menino Maluquinho foi lançado em 1995. A maior parte das gravações aconteceu no bairro Santo Antônio, na região centro-sul de Belo Horizonte, e em Tiradentes, cidade histórica mineira.

"Toda hora eu vejo alguém dizendo que o filho assistiu ao filme agora e que adorou. Ele pega diferentes gerações. Não só o Maluquinho, mas toda a obra do Ziraldo. A obra dele, mais política ou mais poética, já faz parte da nossa vida. Nunca vamos dizer adeus ao Ziraldo", enalteceu Ratton.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Adeus a Ziraldo

O cartunista Ziraldo nasceu em Caratinga, a 297 km de Belo Horizonte, interior de Minas Gerais, em 24 de outubro de 1932. Ele morreu neste sábado (6), em casa, no Rio de Janeiro. Segundo a família, ele morreu de causas naturais, enquanto dormia.

O corpo do cartunista foi sepultado no Rio de Janeiro, neste domingo (7), em cerimônia acompanhada por parentes, amigos e fãs.