Criminosos se passam por pedintes e assaltam residência Suspeitos usaram revólver e faca para ameaçar vítimas, mas foram presos após denúncia anônima Cidade Alerta Pará|Do R7 07/03/2025 - 13h19 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h19 )

Criminosos se passaram por pedintes para assaltar uma residência em Parauapebas, no Pará, durante o horário de almoço. Eles abordaram uma idosa pedindo alimentos, mas logo anunciaram o assalto, ameaçando as vítimas com um revólver e uma faca.

Os suspeitos exigiram transferências via PIX e levaram objetos de valor, incluindo uma caminhonete. Após a fuga, as vítimas conseguiram se libertar e acionaram a polícia. Com ajuda de uma denúncia anônima, a Guarda Municipal prendeu os assaltantes em flagrante e recuperou os bens roubados.