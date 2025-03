Ônibus com fiéis cai em ribanceira durante chuva no Carnaval Veículo deslizou em estrada escorregadia, enquanto grupo retornava de retiro espiritual Cidade Alerta Pará|Do R7 07/03/2025 - 13h18 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h18 ) twitter

Um ônibus transportando fiéis de uma igreja evangélica caiu em uma ribanceira durante uma noite chuvosa no período de Carnaval. O veículo, com vinte e cinco ocupantes, tombou em uma estrada escorregadia.

Apesar do susto e do pânico, apenas três pessoas sofreram ferimentos leves. O motorista relatou que o ônibus deslizou ao subir uma ladeira. As equipes de resgate chegaram rapidamente, mas felizmente não houve necessidade de resgates graves.

O incidente ocorreu durante o retorno de um retiro espiritual, e imagens do momento do tombamento foram capturadas por jovens a bordo.