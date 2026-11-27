De doces artesanais a uma grande indústria: conheça a história de 64 anos da Tambaú Alimentos Fundada no Sertão de Pernambuco, a empresa transformou o sonho de seu fundador em uma marca presente nos mercados do Norte e Nordeste do Brasil

Atualmente, mais de 800 colaboradores fazem parte da indústria, contribuindo para uma cadeia produtiva que movimenta a economia regional do Norte e Nordeste. Divulgação

Uma história que começou em 1962, com a produção artesanal de doces no município de Custódia, no Sertão de Pernambuco, transformou-se em uma trajetória de crescimento, empreendedorismo e conexão com diferentes gerações de consumidores. Essa é a origem da Tambaú Alimentos, indústria nordestina que completou 64 anos em 2026 e construiu sua presença no mercado sem deixar para trás as raízes que marcaram sua fundação.

À frente dessa história estava Gerson Gonçalves de Lima, empreendedor de origem humilde que alimentava o sonho de construir uma grande indústria. Com determinação, trabalho e perseverança, ele iniciou um negócio que, ao longo das décadas, cresceu e incorporou novas tecnologias, processos produtivos e profissionais especializados.

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O que começou com doces artesanais ganhou escala industrial e um portfólio diversificado, que hoje reúne mais de 120 produtos. A expansão levou a Tambaú a conquistar espaço em diferentes estados do Norte e Nordeste, alcançando consumidores que passaram a incorporar os produtos da marca à rotina de suas famílias.

A ligação com Custódia permanece como um dos pilares da identidade da Tambaú. É no Sertão do Moxotó, que a empresa mantém sua sede industrial e uma operação responsável pela geração de empregos e renda.

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Atualmente, mais de 800 colaboradores fazem parte da indústria, contribuindo para uma cadeia produtiva que movimenta a economia regional e conecta o interior pernambucano a diferentes mercados consumidores principalmente no Nordeste e Norte do Brasil.

Mais do que o local de origem, Custódia representa a história de empreendedorismo que acompanha a empresa desde sua fundação. Valores como simplicidade, respeito, compromisso e perseverança continuam presentes na cultura organizacional e na maneira como a Tambaú se relaciona com colaboradores, parceiros comerciais e consumidores.

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“Ao longo de seis décadas, a Tambaú acompanhou transformações nos hábitos de consumo, no varejo e na indústria alimentícia brasileira. Modernizou seus processos produtivos e a diversificou o portfólio o que permitiu ampliar sua atuação e manter a competitividade”, comenta Hugo Gonçalves, presidente da Tambaú Alimentos.

Essa evolução também chegou à comunicação da marca, que vem investindo em novas formas de se relacionar com o público jovem, preservando a identificação construída com consumidores de diferentes gerações.

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Presente nos mercados do Norte e Nordeste, incluindo o Pará, a Tambaú chega aos 64 anos reunindo dois elementos que ajudam a explicar sua trajetória: o orgulho de suas origens e a disposição para continuar evoluindo.

De uma produção artesanal no interior de Pernambuco a uma indústria com centenas de colaboradores, a história da Tambaú demonstra como um empreendimento nascido no Sertão pode atravessar gerações e conquistar espaço na mesa dos brasileiros.