Tambaú Alimentos une tradição, inovação e diversidade de produtos para conquistar consumidores do Norte e Nordeste Com mais de 120 produtos e em média 850 colaboradores, a indústria pernambucana investe na modernização e no fortalecimento de sua presença em diferentes mercados, incluindo o Pará

Com um portfólio de mais de 120 produtos, a Tambaú reúne diferentes categorias de alimentos, entre elas molhos, condimentos e doces Divulgação

Presente no cotidiano de consumidores de diferentes gerações, a Tambaú Alimentos construiu uma trajetória que combina tradição, diversidade de produtos e capacidade de acompanhar as transformações do mercado. Fundada em 1962, no Sertão de Pernambuco, a empresa chega aos 64 anos consolidando sua atuação na indústria alimentícia e fortalecendo sua presença comercial nos estados do Norte e Nordeste do Brasil.

Com um portfólio de mais de 120 produtos, a Tambaú reúne diferentes categorias de alimentos, entre elas molhos, condimentos e doces. Essa diversidade permite que a marca participe de diferentes momentos de consumo, seja nas refeições em família, no preparo de receitas ou nas operações de estabelecimentos do setor de alimentação.

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Entre os produtos de destaque está o catchup, categoria na qual a Tambaú ocupa posição de liderança em vendas no Nordeste. A relação construída com consumidores e parceiros comerciais ao longo das décadas é um dos elementos que sustentam o reconhecimento da marca.

A trajetória da Tambaú é marcada pela transformação de uma pequena produção artesanal de doces em uma indústria com processos modernos e profissionais especializados. Atualmente, a empresa conta com mais de 800 colaboradores e mantém sua sede industrial em Custódia, município do Sertão do Moxotó, em Pernambuco. A operação contribui para a geração de empregos e renda e representa um importante vínculo entre a indústria e a região onde nasceu.

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Ao mesmo tempo em que preserva suas origens, a Tambaú investe na evolução de seus produtos, embalagens e estratégias comerciais para acompanhar as necessidades de consumidores e clientes profissionais. Em 2026, por exemplo, a empresa ampliou seu portfólio voltado ao mercado de alimentação fora do lar, conhecido como food service, com novos formatos de Mostarda e Barbecue de 1,2 kg, Molho Madeira de 1,02 kg e Bananada de 7 kg.

As novidades foram desenvolvidas para atender estabelecimentos que buscam praticidade, rendimento e melhor relação custo-benefício em suas operações.

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“O cliente profissional busca, simultaneamente, praticidade, rendimento e eficiência de custos. Nosso desafio é desenvolver formatos e soluções que preservem o sabor característico da Tambaú, entreguem bom rendimento e ofereçam uma relação custo-benefício competitiva”, explica o diretor comercial da empresa, Igor Gonçalves.

A atuação da Tambaú no Norte do Brasil integra a estratégia de distribuição da companhia, que busca fortalecer o relacionamento com varejistas, distribuidores e consumidores em diferentes estados, incluindo o Pará. Esse movimento acompanha a evolução do setor alimentício e a necessidade de oferecer produtos que combinam qualidade, praticidade e competitividade.

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Além da diversificação do portfólio, a Tambaú também vem modernizando sua comunicação para ampliar o diálogo com novos públicos, sem perder a relação construída com quem acompanha a marca há décadas. Aos 64 anos, a indústria segue apostando na combinação entre experiência, inovação e proximidade com o consumidor como caminho para continuar crescendo e fortalecendo sua presença no mercado brasileiro.