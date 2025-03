Acidente fatal na BR-316 mata motociclista e deixa família em luto Moisés dos Santos Nascimento perdeu o controle da moto; o motorista do caminhão foi detido Fala Pará|Do R7 21/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trágico acidente de trânsito ocorreu na BR-316 em Ananindeua, no Pará, resultando na morte de Moisés dos Santos Nascimento, de 42 anos, ao colidir com um caminhão, deixando esposa e cinco filhos.

As causas do acidente ainda estão sob investigação, com a perícia

analisando condições da pista e possíveis imprudências. Testemunhas relataram que Moisés perdeu o controle da motocicleta.

O trânsito foi interrompido para a perícia e o motorista do caminhão foi levado à delegacia.

‌



Este incidente destaca o aumento de acidentes envolvendo motociclistas, na região metropolitana de Belém, com um crescimento de 26% em 2024, segundo o Hospital Metropolitano.