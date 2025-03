ASSALTO MILIONÁRIO: Família feita refém em condomínio fechado tem prejuízo de R$ 100 mil Criminosos com informações privilegiadas ameaçaram vítimas e realizaram transferências via PIX Fala Pará|Do R7 18/03/2025 - 15h54 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h54 ) twitter

Uma família viveu momentos de terror em um condomínio fechado, quando criminosos armados invadiram sua residência.

Os bandidos, com informações privilegiadas, fizeram reféns e roubaram celulares, dinheiro e uma moto, totalizando um prejuízo de cem mil reais. Durante a ação, os criminosos ameaçaram as vítimas, exigiram ouro e realizaram transferências via PIX.

A polícia investiga quem pode ter fornecido informações ao grupo criminoso, que já havia atacado a mesma família há três anos.

A segurança do condomínio está em questão após o incidente.