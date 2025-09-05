Casal é atropelado por caminhonete em alta velocidade em São Miguel do Guamá (PA)
O motorista não estava mais no local, supostamente para chamar os bombeiros
Em São Miguel do Guamá (PA), um casal foi atropelado por uma caminhonete em alta velocidade enquanto caminhava no acostamento O impacto foi grande e chamou a atenção dos moradores, que saíram para ver o que tinha acontecido. O motorista não estava mais no local, supostamente para chamar os bombeiros. As vítimas foram levadas ao hospital, e o condutor se comprometeu a arcar com as despesas médicas.