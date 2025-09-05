Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Casal é atropelado por caminhonete em alta velocidade em São Miguel do Guamá (PA)

O motorista não estava mais no local, supostamente para chamar os bombeiros

Fala Pará|Do R7

Em São Miguel do Guamá (PA), um casal foi atropelado por uma caminhonete em alta velocidade enquanto caminhava no acostamento O impacto foi grande e chamou a atenção dos moradores, que saíram para ver o que tinha acontecido. O motorista não estava mais no local, supostamente para chamar os bombeiros. As vítimas foram levadas ao hospital, e o condutor se comprometeu a arcar com as despesas médicas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.