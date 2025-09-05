Casal é atropelado por caminhonete em alta velocidade em São Miguel do Guamá (PA) O motorista não estava mais no local, supostamente para chamar os bombeiros Fala Pará|Do R7 05/09/2025 - 07h52 (Atualizado em 05/09/2025 - 07h53 ) twitter

Em São Miguel do Guamá (PA), um casal foi atropelado por uma caminhonete em alta velocidade enquanto caminhava no acostamento O impacto foi grande e chamou a atenção dos moradores, que saíram para ver o que tinha acontecido. O motorista não estava mais no local, supostamente para chamar os bombeiros. As vítimas foram levadas ao hospital, e o condutor se comprometeu a arcar com as despesas médicas.