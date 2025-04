Caso do idoso que jogou água quente em cachorro levanta suspeita sobre sumiço de outros animais Cão segue internado em estado delicado e polícia apura conexão entre agressor e desaparecimentos no Curió-Utinga (PA) Fala Pará|Do R7 08/04/2025 - 13h02 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h02 ) twitter

Caso do idoso que jogou água quente em cachorro no bairro Curió-Utinga, no Pará, ganha novos desdobramentos.

O animal continua internado em estado delicado e a polícia investiga se o agressor está ligado ao desaparecimento de outros animais na área. A Delegacia de Meio Ambiente do Pará segue à frente das apurações.

A Comissão de Proteção Animal da OAB acompanha de perto a situação e reforça o apelo para que a população denuncie casos de maus-tratos.