Em Santarém (PA), criminosos cometem dois assaltos em sequência Casos aconteceram nos bairros Maracanã e Diamantina e polícia busca informações sobre os suspeitos Fala Pará|Do R7 24/06/2025 - 08h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h17 )

Câmeras registraram dois assaltos em Santarém, no Pará. No bairro Maracanã, um homem armado abordou uma família e fugiu de moto. No bairro Diamantina, outro criminoso invadiu uma casa e furtou uma caixa de som e cadeiras. A polícia segue em busca dos suspeitos e solicita informações que possam ajudar nas investigações.